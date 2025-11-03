Impôt sur la fortune improductive : serez-vous concerné par ce nouvel ISF ?

information fournie par Ecorama • 03/11/2025 à 14:05

Dans les débats sur le Budget 2026, l’ISF fait son retour, sous un nouveau nom. Les députés ont adopté un amendement transformant l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) en « impôt sur la fortune improductive », élargissant son assiette à des biens comme les voitures, œuvres d’art, yachts, liquidités, cryptomonnaies ou contrats d’assurance-vie non investis. Ce nouveau dispositif, encore flou sur ses recettes potentielles, soulève de nombreuses questions : est-ce un ISF déguisé ? Une mesure punitive pour les patrimoines non investis ? Et quel impact sur l’économie réelle ? Décryptage avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 3 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com