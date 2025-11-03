Le gouvernement botswanais veut prendre le contrôle de De Beers, groupe historique du diamant détenu à 85 % par Anglo Américain, sa maison mère. Un pari audacieux pour un pays dont l’économie dépend largement de cette pierre précieuse… mais qui subit aujourd’hui la crise du marché.
Le Botswana va-t-il réussir à racheter De Beers, le géant mondial du diamant ?
