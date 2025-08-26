Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. À l'heure où l'exécutif prépare un plan d'économies de 40 milliards d'euros, les tensions sociales pourraient à nouveau s'enflammer. Réforme des retraites, austérité budgétaire, mise à contribution des retraités, gel des dépenses publiques : face à un gouvernement qui renvoie les décisions à l'automne, la CGT dénonce une stratégie d'usure. Quel avenir pour notre système social ?
[REPLAY] Sophie Binet : "Les rachats d'actions des grandes entreprises équivalent à brûler de l'argent"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
