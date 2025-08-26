 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Sophie Binet : "Les rachats d'actions des grandes entreprises équivalent à brûler de l'argent"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 26/08/2025 à 09:00

Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. À l'heure où l'exécutif prépare un plan d'économies de 40 milliards d'euros, les tensions sociales pourraient à nouveau s'enflammer. Réforme des retraites, austérité budgétaire, mise à contribution des retraités, gel des dépenses publiques : face à un gouvernement qui renvoie les décisions à l'automne, la CGT dénonce une stratégie d'usure. Quel avenir pour notre système social ?

34 commentaires

  • 11 juillet 09:51

    Les rachats d’action sont le strict equivalent du paiement de dividendes si elles sont annulées par la suite

    C’est un complément a laisser politique de divs (on peut garder les divs stables et faire de l’exceptionnel avec les rachats)

    Une flexibilité supplémentaire est la capacité a revendre les actions sur le marché en cas de besoin

    Malheureusement politiques & journaleux incompétents font du brainwash sur le sujet

