[REPLAY] Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "On sait ce qu'il faut faire pour éviter les restrictions d'eau dans les prochaines années!"

22/08/2025

Depuis les 25e Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia . Canicules à répétition, nappes phréatiques sous pression, factures d'eau en hausse : la question de la ressource hydrique devient centrale. Décryptage des inquiétudes des Français face à un avenir où l'eau pourrait devenir une ressource rare, chère et disputée.  Quelle est la stratégie industrielle de Veolia, qui mise sur les déchets dangereux pour doper sa croissance ? Réponse.

Environnement
Les Rencontres d'Aix

Valeurs associées

VEOLIA
30,3900 EUR Euronext Paris 0,00%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

