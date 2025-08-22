Depuis les 25e Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia . Canicules à répétition, nappes phréatiques sous pression, factures d'eau en hausse : la question de la ressource hydrique devient centrale. Décryptage des inquiétudes des Français face à un avenir où l'eau pourrait devenir une ressource rare, chère et disputée. Quelle est la stratégie industrielle de Veolia, qui mise sur les déchets dangereux pour doper sa croissance ? Réponse.
[REPLAY] Estelle Brachlianoff (DG de Veolia) : "On sait ce qu'il faut faire pour éviter les restrictions d'eau dans les prochaines années!"
Valeurs associées
|30,3900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
