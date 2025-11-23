Le secrétaire d'État américain Marco Rubio quitte l'hôtel Intercontinental pour se rendre à la mission américaine à Genève, où il doit rencontrer ce dimanche des responsables ukrainiens au sujet du plan de Washington visant à mettre fin à la guerre. IMAGES
Marco Rubio quitte l'hôtel pour se rendre à la mission américaine à Genève
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro