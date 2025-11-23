Le président français Emmanuel Macron estime que sans "éléments de la dissuasion" dans un plan de paix pour l'Ukraine, "les Russes reviendront et trahiront leur promesse", lors d'une conférence de presse en marge du G20 à Johannesburg. SONORE
Plan sur l'Ukraine: sans "éléments de dissuasion, les Russes reviendront" (Macron)
