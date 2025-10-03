Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon déclare ne "pas croire" le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a promis plus tôt dans la journée de ne pas utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer des lois sans vote à l'Assemblée.
Renoncement au 49.3: "On ne te croit pas", dit Mélenchon à Lecornu
