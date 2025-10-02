Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.
Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro