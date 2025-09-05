France, États-Unis, Japon, Royaume-Uni : les taux à long terme flambent. "On va pas se fâcher" s'attaque à un sujet brûlant : va-t-on droit vers une crise mondiale de la dette ? Entre laxisme budgétaire, dettes trop lourdes, cercle vicieux des rendements, quels sont les risques pour les États, les entreprises et les ménages ? Décryptage avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire, et Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 5 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Vers une crise mondiale de la dette ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
