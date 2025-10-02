Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis sur le Vieux-Port, à Marseille, à l'appel d'un mouvement national de grève. Cette nouvelle journée de mobilisation syndicale s'annonce moins importante que le 18 septembre.
Nouvelle journée de mobilisation à Marseille
