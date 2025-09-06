Des personnalités du monde de la mode se rassemblent à Milan devant la chapelle ardente où repose la dépouille du célèbre styliste italien Giorgio Armani, décédé le 4 septembre à l'âge de 91 ans, pour lui rendre un dernier hommage.
À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage
