À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06/09/2025 à 10:03

Des personnalités du monde de la mode se rassemblent à Milan devant la chapelle ardente où repose la dépouille du célèbre styliste italien Giorgio Armani, décédé le 4 septembre à l'âge de 91 ans, pour lui rendre un dernier hommage.

