Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1988, l’Organisation de libération de la Palestine (l’OLP), se décide à proclamer par la voix de son leader Yasser Arafat, la création d’un état palestinien devant le Conseil National Palestinien réuni à Alger. Dans les heures qui suivent, 14 pays le reconnaissent à commencer par l'Algérie, comme nous l'explique Cécile Galluccio.
Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?
