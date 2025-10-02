Un pétrolier de la flotte fantôme russe a été arraisonné au large de Saint-Nazaire et deux membres de son équipage sont en garde à vue. Visé pour l'instant par une simple enquête pour "délits maritimes", le pétrolier de 244 mètres de long aurait été repéré au large du Danemark au moment où des drones suspects y perturbent le trafic aérien.
France: un pétrolier fantôme russe arraisonné
