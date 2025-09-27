Des manifestants défilent pour les 11 ans de la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa

Des manifestants défilent à Mexico pour marquer les 11 ans depuis la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa il y a une décennie. Le sort des étudiants hante le Mexique depuis leur disparition dans la nuit du 26 septembre 2014, dans l'État du Guerrero, en proie à la violence. IMAGES
