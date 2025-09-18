 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Israël : vers des sanctions européennes ?

information fournie par France 24 18/09/2025 à 12:15

C'est un changement majeur de position que propose l'exécutif européen : faire pression sur Israël au sujet de sa campagne meurtrière dans la bande de Gaza en s’attaquant à l’accord d’association entre les 27 et l’état hébreu. Les explications de Cécile Galluccio

Proche orient

