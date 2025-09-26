 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26/09/2025 à 14:40

L'une des bêtes noires de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé jeudi notamment pour entrave à la justice, une décision immédiatement saluée par le président américain, dont les pressions visant les adversaires politiques commencent à porter leurs fruits.

L'offre BoursoBank