L'une des bêtes noires de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé jeudi notamment pour entrave à la justice, une décision immédiatement saluée par le président américain, dont les pressions visant les adversaires politiques commencent à porter leurs fruits.
L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent
