 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019

information fournie par AFP Video 27/09/2025 à 14:51

Une girafe du Kordofan est née le 12 septembre au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019 et un événement important pour la conservation de cette espèce en danger critique d'extinction.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Des manifestants rassemblés à New York alors que Netanyahu s'exprime à l'ONU

information fournie par AFP Video 26 sept.
3

Dans le Far West des vidéos générées par IA, quelques réalisateurs sortent du lot

information fournie par France 24 26 sept.
4

L'ex-chef du FBI inculpé, les promesses de vengeance de Trump se concrétisent

information fournie par AFP Video 26 sept.
5

Trump qualifie l'ex-chef du FBI inculpé de "flic corrompu"

information fournie par AFP 26 sept.
7
6

"Wu-Tang Experience", le film : les coulisses du groupe de hip-hop de légende

information fournie par France 24 26 sept.
7

Un milliard de repas gaspillés chaque jour, des animaux et des applis à la rescousse

information fournie par France 24 26 sept.
1
8

Bénin : Adonis, le "Francis Cabrel africain", prépare un concert événement à Orléans

information fournie par France 24 26 sept.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
3

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
4

Ouverture du procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme

information fournie par AFP Video 22 sept.
5

Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales

information fournie par AFP Video 22 sept.
6
6

Philippines: manifestation autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1
7

A Nancy, l'hôpital où les enfants ont leur chaîne de télé

information fournie par AFP 21 sept.
8

Philippines: manifestation émaillée de violences autour de projets anti-inondations "fantômes"

information fournie par AFP 21 sept.
1

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
2

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70
3

Point Marchés - Comment aborder la rentrée ?

information fournie par Sycomore AM 03 sept.
1
4

Voiture : des contraventions plus lourdes pour les plus riches en cas d’excès de vitesse ?

information fournie par Ecorama 04 sept.
17
5

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
6

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
7

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
8

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank