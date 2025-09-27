Une girafe du Kordofan est née le 12 septembre au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019 et un événement important pour la conservation de cette espèce en danger critique d'extinction.
Naissance d'une girafe au parc zoologique de Paris, une première depuis 2019
