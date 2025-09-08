 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08/09/2025 à 14:00

Les réseaux sociaux, moteurs de distraction ou freins à la croissance ? Une note percutante de la Direction Générale du Trésor révèle un paradoxe troublant : si les géants du numérique génèrent de la richesse, leur modèle économique, fondé sur la captation de notre attention, pourrait coûter cher à l’économie française. Temps perdu, productivité en berne, santé mentale fragilisée : le scrolling effréné sur nos écrans grignoterait déjà 0,6 point de PIB, et jusqu’à 2,3 points par an d’ici 2060.Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 8 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Ukraine: attaque russe record, le siège du gouvernement frappé pour la première fois

information fournie par AFP 02:37
1
2

Près de 900 arrestations à Londres à un rassemblement de soutien à Palestine Action

information fournie par AFP 07 sept.
1
3

L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza

information fournie par AFP Video 06 sept.
4

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

information fournie par AFP Video 07 sept.
2
5

L'actrice française Adèle Haenel annonce rejoindre la flottille pour Gaza depuis Tunis

information fournie par AFP Video 07 sept.
6
6

L'Essentiel politique : "On sent F. Bayrou de plus en plus radical dans les termes qu'il utilise"

information fournie par France 24 00:44
2
7

Remaniement au Sénégal avec des départs remarqués aux affaires étrangères et à la justice

information fournie par France 24 07 sept.
8

Carlos Alcaraz surclasse Jannik Sinner et remporte l'US Open

information fournie par France 24 08:16
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Police municipale: Retailleau arrive dans les Yvelines

information fournie par AFP Video 02 sept.
4

Passe d’armes entre Bayrou et Meloni autour du "dumping fiscal"

information fournie par France 24 02 sept.
2
5

Crise du logement en Espagne : des gros bras contre les occupants illégaux

information fournie par France 24 02 sept.
5
6

Venezuela : Maduro a reçu un téléphone de la part du président chinois

information fournie par AFP Video 02 sept.
7

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
8

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août
7

En Suède, première journée réussie pour le déplacement de l'église de Kiruna

information fournie par AFP 19 août
8

Top 5 IA du 19/08/2025

information fournie par Libertify 20 août

2 commentaires

  • 14:36

    Charles a raison. C'est de plus en plus dur de se concentrer sur quelque chose. Et c'est vrai qu'on doit sans arrêt se prendre la t^pte avec des compte, des ids, des mots de passe et des machins partout. Entreprises ou administrations.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank