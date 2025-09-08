Les réseaux sociaux, moteurs de distraction ou freins à la croissance ? Une note percutante de la Direction Générale du Trésor révèle un paradoxe troublant : si les géants du numérique génèrent de la richesse, leur modèle économique, fondé sur la captation de notre attention, pourrait coûter cher à l’économie française. Temps perdu, productivité en berne, santé mentale fragilisée : le scrolling effréné sur nos écrans grignoterait déjà 0,6 point de PIB, et jusqu’à 2,3 points par an d’ici 2060.Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 8 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
