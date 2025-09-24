Avec des hausses de 13 à 17 % depuis le début de l'année, le S&P 500 et le Nasdaq battent des records et surclassent les indices européens. Pourtant, derrière l'euphorie des marchés, les signaux d'alerte s'accumulent : espoirs de baisses de taux, pressions politiques, valorisations stratosphériques, ralentissement économique. Quels sont les risques qui pourraient venir gâcher la fête à Wall Street ? Décryptage avec Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 24 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Record des indices boursiers : qu’est-ce qui peut gâcher la fête ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro