L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro arrive à l'hôpital DF Star à Brasilia en vue d'une opération le 25 décembre après qu'un juge de la Cour suprême du Brésil l'a autorisé à quitter les locaux de la police fédérale où il purge sa peine. L'ancien dirigeant d'extrême droite a été condamné en septembre à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'État. IMAGES
L'ex-président Bolsonaro arrive à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale
