La tension monte d’un cran entre les États-Unis et l’Union européenne. En réaction aux règles européennes qui encadrent les géants du numérique, Washington cible des personnalités européennes, dont Thierry Breton, privé de visa. Washington menace désormais des entreprises du Vieux Continent, engageant un bras de fer politique, économique et géopolitique.
Numérique : Washington passe à l’offensive contre la régulation européenne
