Numérique : Washington passe à l’offensive contre la régulation européenne

information fournie par France 24 24/12/2025 à 09:19

La tension monte d’un cran entre les États-Unis et l’Union européenne. En réaction aux règles européennes qui encadrent les géants du numérique, Washington cible des personnalités européennes, dont Thierry Breton, privé de visa. Washington menace désormais des entreprises du Vieux Continent, engageant un bras de fer politique, économique et géopolitique.

1 commentaire

  • 09:42

    Bah oui, le dictateur US a le droit d'imposer ce qu'il veut à qui il veut, mais les autres n'ont pas le droit de mettre des limites, même quand ce sont des limites morales de bon sens.

