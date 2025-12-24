L'homme d'affaires Stephan Français, patron de Thomson Computing, présente lors d'une conférence de presse, un projet de reprise du site d'Orléans du groupe d'électroménager Brandt, en liquidation judiciaire. Il prévoit d'embaucher "150 salariés", contre 350 aujourd'hui dans cette usine de l'ex-fleuron industriel français. SONORE
Brandt: un projet de reprise prévoit de sauver 150 emplois à Orléans
