Le Sénégal s'est rendu le match facile face au Botswana (3-0). Nicolas Jackson a inscrit un doublé. La RD Congo a battu le Bénin, la Tunisie s'est imposée contre l'Angola, et le Nigeria s'est défait de la Tanzanie. En Euroligue, le Paris Basket a mis fin à sa mauvaise série. Le biathlon est en deuil après la mort du Norvégien Sivert Bakken.
CAN 2025 : le Sénégal réussit son entrée en lice en battant le Botswana
