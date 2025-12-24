 Aller au contenu principal
CAN 2025 : le Sénégal réussit son entrée en lice en battant le Botswana

information fournie par France 24 24/12/2025 à 10:14

Le Sénégal s'est rendu le match facile face au Botswana (3-0). Nicolas Jackson a inscrit un doublé. La RD Congo a battu le Bénin, la Tunisie s'est imposée contre l'Angola, et le Nigeria s'est défait de la Tanzanie. En Euroligue, le Paris Basket a mis fin à sa mauvaise série. Le biathlon est en deuil après la mort du Norvégien Sivert Bakken.

