Russie: deux policiers tués par un engin explosif à Moscou
information fournie par AFP 24/12/2025 à 13:42

IImage tirée d'une vidéo diffusée par le Comité d'enquête russe, le 24 décembre 2025, montrant des enquêteurs sur le site d'une explosion à Moscou ( Comité d'enquête russe / Handout )

Deux agents de la police routière ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi à Moscou dans une explosion survenue lorsqu'ils ont tenté d'arrêter une personne suspecte, a indiqué le Comité d'enquête russe dans un communiqué.

"Un engin explosif a été mis en marche" au moment où les policiers se sont approchés de cette personne qui se trouvait près de leur véhicule de service, selon la même source.

"Deux policiers ont succombé à leurs blessures", indique le communiqué en précisant que la personne se trouvant à côté d'eux a également péri dans l'explosion.

Une enquête pour "attentat à la vie" des membres des forces de l'ordre et "trafic d'explosifs" a été ouverte, a-t-il ajouté.

L'incident s'est produit dans la rue Eletskaïa, dans le sud de Moscou, à proximité de l'endroit où a été tué un général russe cette semaine.

La zone a été bouclée par un important dispositif policier, selon les images diffusées par les télévisions russes.

Image tirée d'une vidéo diffusée par le Comité d'enquête russe, le 24 décembre 2025, montrant des enquêteurs sur le site d'une explosion à Moscou ( Comité d'enquête russe / Handout )

Les faits se sont déroulés dans une rue voisine de celle où le général Fanil Sarvarov, qui dirigeait le département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major des forces russes, a été tué lundi dans l'explosion d'un engin déposé sous une voiture.

Depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine en février 2022, plusieurs généraux russes, des responsables locaux et des personnalités publiques soutenant cette offensive ont péri dans des explosions en Russie ou dans la partie occupée de l'Ukraine. Kiev les a parfois revendiquées.

