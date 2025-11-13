 Aller au contenu principal
Record absolu sur le CAC 40 : encore du potentiel ?

information fournie par Ecorama 13/11/2025 à 14:10

L’indice parisien a franchi en séance un plus haut historique à 8 280 points, porté par un rebond du luxe et un climat d’optimisme nourri par la fin du shutdown américain. Avec près de 12% de hausse depuis le début de l’année, la performance reste solide mais inférieure à celle des autres grandes places européennes. Entre perspectives de baisse de taux de la Fed, croissance économique soutenue et bénéfices attendus en hausse, la configuration semble favorable aux actions. L'analyse de Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Éleva Capital. Ecorama du 13 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

CAC 40

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank