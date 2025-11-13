L’indice parisien a franchi en séance un plus haut historique à 8 280 points, porté par un rebond du luxe et un climat d’optimisme nourri par la fin du shutdown américain. Avec près de 12% de hausse depuis le début de l’année, la performance reste solide mais inférieure à celle des autres grandes places européennes. Entre perspectives de baisse de taux de la Fed, croissance économique soutenue et bénéfices attendus en hausse, la configuration semble favorable aux actions. L'analyse de Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Éleva Capital. Ecorama du 13 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Record absolu sur le CAC 40 : encore du potentiel ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro