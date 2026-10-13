Dans l'est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila prend la tête d'un nouveau mouvement politico-militaire : le Front pour la Refondation de la Nation (FRN). Cette nouvelle plateforme englobe désormais l’AFC/M23, mouvement rebelle qui a conquis de vastes pans de territoire dans l’est du pays.
RDC : l’ancien président Joseph Kabila prend la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN)
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