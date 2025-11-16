Libéré par le Venezuela, le Français Camilo Castro est arrivé en France

Photographie de Camilo Castro sur une pancarte lors d'un rassemblement pour protester contre sa détention au Venezuela, à Toulouse, le 20 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Le Français Camilo Castro, libéré par le Venezuela après y avoir été détenu depuis fin juin, a atterri dimanche à l'aéroport d'Orly, près de Paris, a-t-on appris de source proche du dossier.

A sa descente d'avion vers 16H20, il a demandé à bénéficier d'un moment d'intimité avec sa famille, a ajouté cette source.

Ce professeur de yoga de 41 ans avait disparu le 26 juin au poste-frontière de Paraguachon, séparant le Venezuela de la Colombie, où il réside.

Cette libération intervient après les sorties de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran et la grâce de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie.

Elle avait été annoncée dans la matinée sur X par le président Emmanuel Macron qui avait partagé "le soulagement de ses proches" et remercié "tous ceux qui ont œuvré à sa libération".

Il n'y a eu "aucune contrepartie" pour sa libération, a assuré sur France Inter et franceinfo le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, ajoutant que M. Castro avait fait les frais "d'accusations sans fondements".

Le Venezuela est considéré comme un pays ayant recours à la pratique de la "diplomatie des otages", à l'instar notamment de l'Iran, arrêtant des ressortissants étrangers utilisés ensuite comme levier de négociation.

"On ne peut pas se représenter (l'émotion que cela représente, NDLR) par rapport à toutes les joies qu'on a dans la vie, toutes les bonnes surprises, tous les soulagements", a réagi auprès de l'AFP la mère de M. Castro, Hélène Boursier.