Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France conclut ses éliminatoires contre l'Azerbaïdjan à Bakou, ce dimanche. Un match à enjeu malgré tout : à sept mois du Mondial, voilà une occasion de se montrer pour de nombreux seconds rôles des Bleus, à l'instar de Lucas Chevalier, Rayan Cherki ou encore Hugo Ekitike.
Mondial 2026 : certains Bleus jouent gros face à l'Azerbaïdjan
