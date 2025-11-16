Des manifestants s'affrontent avec la police devant le palais du gouvernement lors de la marche de la Génération Z contre le gouvernement de la présidente Sheinbaum. Les manifestations dirigées par des jeunes, qui se sont rassemblées sous le titre général de "Gen Z", en référence à ceux âgés de moins de 28 ans, ont initialement éclaté le 8 septembre au Népal après une interdiction gouvernementale des réseaux sociaux. IMAGES
Mexique: heurts devant le palais du gouvernement lors de la manifestation de la Génération Z
