Le président équatorien Daniel Noboa vote à Olon lors d'un référendum sur la question du retour des bases militaires étrangères dans son pays et d'une nouvelle Constitution. IMAGES
Equateur: Le Président Noboa vote lors d'un référendum
