Au menu de L'Essentiel politique : l'examen du budget à l'Assemblée nationale, les municipales de 2026 et le Front populaire 2027 avec Brice Soccol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de "L'écharpe et les tempêtes" (Ed. l'aube)
L'Essentiel politique : "les maires restent les élus préférés des Français"
