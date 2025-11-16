Le Français Camilo Castro, libéré par le Venezuela après y avoir été détenu depuis fin juin, est arrivé en France à l'aéroport d'Orly dimanche. "Vive la liberté!", a déclaré aux médias ce professeur de yoga de 41 ans qui avait disparu le 26 juin au poste-frontière de Paraguachon, séparant le Venezuela de la Colombie, où il réside.
Libéré par le Venezuela, Camilo Castro est arrivé en France
