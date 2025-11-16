"C'est une joie absolument fondamentale", réagit la mère de Camilo Castro après l'annonce de la libération de leur fils, un professeur de yoga de 41 ans, détenu au Venezuela depuis fin juin et qui revient en France.
La mère de Camilo Castro dit son émotion après la libération de son fils
