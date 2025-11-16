Alors qu’elle connaissait une belle ascension avec une 3e place mondiale en 2023, la windsurfeuse de vagues Coraline Foveau a été victime d’une commotion cérébrale cette année-là. Aujourd’hui âgée de 25 ans, elle raconte 2 ans de convalescence après une errance médicale. Malgré une blessure dite « légère », son quotidien est encore perturbé. Mais Coraline voit le bout du tunnel et va pouvoir reprendre la compétition l'année prochaine.
Windsurf : la longue galère de Coraline Foveau après une commotion cérébrale
