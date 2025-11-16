 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Windsurf : la longue galère de Coraline Foveau après une commotion cérébrale

information fournie par France 24 16/11/2025 à 21:45

Alors qu’elle connaissait une belle ascension avec une 3e place mondiale en 2023, la windsurfeuse de vagues Coraline Foveau a été victime d’une commotion cérébrale cette année-là. Aujourd’hui âgée de 25 ans, elle raconte 2 ans de convalescence après une errance médicale. Malgré une blessure dite « légère », son quotidien est encore perturbé. Mais Coraline voit le bout du tunnel et va pouvoir reprendre la compétition l'année prochaine.

Sport

Vidéos les + vues

1

Accord cadre signé entre la RDC et le M23, les négociations sur le fond se poursuivent

information fournie par France 24 15 nov.
2

A Béziers, des milliers de viticulteurs demandent "d'agir vite" face à leur détresse

information fournie par AFP 15 nov.
16
3

Equateur: Le Président Noboa vote lors d'un référendum

information fournie par AFP Video 15:06
4

À Quito les Équatoriens votent sur les bases étrangères et les réformes constitutionnelles

information fournie par AFP Video 15:05
5

Le président Chilien Gabriel Boric vote à l'élection présidentielle

information fournie par AFP Video 15:27
6

Elections au Chili: Ouverture des bureaux de vote

information fournie par AFP Video 15:03
7

Mondial 2026 : certains Bleus jouent gros face à l'Azerbaïdjan

information fournie par France 24 11:15
8

Mexique: heurts devant le palais du gouvernement lors de la manifestation de la Génération Z

information fournie par AFP Video 10:41
1

Mercosur: l'accord "recueillera un non très ferme de la France" (Genevard)

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
2

Sénégal : y a-t-il une rupture entre le président Faye et son Premier ministre Sonko ?

information fournie par France 24 12 nov.
1
3

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal gracié et transféré en Allemagne

information fournie par AFP 12 nov.
13
4

Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank 10 nov.
5

Macron veut "sonner le tocsin" sur les risques des réseaux sociaux

information fournie par AFP Video 12 nov.
1
6

Irak: le Premier ministre sortant revendique la victoire aux législatives

information fournie par AFP 12 nov.
7

Inde: le bilan de l'explosion d'une voiture à New Delhi passe à 12 morts

information fournie par AFP 12 nov.
8

Réactions à Bordeaux après la remise en liberté de Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 11 nov.
1
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
3

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
4

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
5

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
6

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
7

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
8

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank