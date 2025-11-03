Présenté à la Paris Games Week, "Cairn", jeu vidéo d'escalade du studio français The Game Bakers, bénéficie du trait singulier de l'auteur de BD Mathieu Bablet, insufflant au titre une identité visuelle forte.
Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle
