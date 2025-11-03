Budget: tenir un déficit "en dessous de 5%" (Moscovici)

information fournie par AFP Video • 03/11/2025 à 12:59

"Il faut atteindre 5%, en dessous de 5% même clairement en 2026 pour rester sur notre trajectoire" avertit Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, lors d'un entretien avec la presse à l'issue d'une conférence de presse à Paris sur la situation financière de la Sécurité sociale. A ce stade des discussions sur le budget de l'État pour 2026, le déficit public atteindrait 4,7% du produit intérieur brut, soit la cible que s'était fixée le gouvernement, d'après la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. SONORE