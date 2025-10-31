 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qu'est-ce que l'épargne salariale ?

information fournie par Tout sur mes finances  31/10/2025 à 11:45

Épargne Salariale : Définition, Placements, Déblocage, Fiscalité

Vous vous demandez ce qu'est l'épargne salariale et comment en bénéficier ? Dans cette vidéo, on vous explique tout ce que vous devez savoir sur ce dispositif avantageux pour les salariés et les entreprises !

  • Définition simple de l'épargne salariale
  • Intéressement, participation, PEE, PER, FCPE : les dispositifs clés
  • Fonctionnement, conditions d'accès, frais, gestion
  • Avantages fiscaux et sociaux
  • Réformes récentes (2024-2025) et nouveautés à connaître
  • Pourquoi c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et les salariés

Que vous soyez salarié ou chef d'entreprise, comprendre l'épargne salariale peut vous permettre de mieux préparer l'avenir et d'optimiser vos revenus.

En savoir plus sur le sujet !

Epargne Salariale

Vidéos les + vues

1

Opération meurtrière à Rio: plus de 100 morts, Lula appelle à préserver la population

information fournie par AFP 30 oct.
1
2

Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP 30 oct.
8
3

Le Premier ministre "pense" qu'il faut "renégocier" l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
4

Région des Grands Lacs: Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros

information fournie par AFP Video 30 oct.
5

"J'ai peur de m'endormir": des habitants se réfugient dans le métro de Kiev

information fournie par AFP Video 30 oct.
6

Réouverture prochaine de l'aéroport de Goma (RDC) pour des vols humanitaires (Macron)

information fournie par AFP Video 30 oct.
7

A l'Assemblée, le RN obtient une victoire "historique" contre l'accord franco-algérien de 1968

information fournie par AFP 30 oct.
11
8

Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros pour la région des Grands Lacs

information fournie par AFP 30 oct.
2
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
3

Famine à Gaza: pas d'amélioration depuis la trêve, la situation reste "catastrophique", dit l'OMS

information fournie par AFP 23 oct.
4
4

Affaire Grégory: la grand-tante une nouvelle fois entendue

information fournie par AFP 24 oct.
4
5

Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon

information fournie par AFP Video 24 oct.
6

Argentine: Milei promet plus de réformes après sa victoire aux législatives de mi-mandat

information fournie par AFP 27 oct.
10
7

Espagne: manifestation à Valence, un an après les inondations meurtrières

information fournie par AFP Video 26 oct.
8

Strasbourg: installation du sapin de Noël géant

information fournie par AFP Video 26 oct.
1
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank