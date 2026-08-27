"Je suis un grand admirateur d'Ousmane Dembélé, pour nous c'est un joueur essentiel", affirme Luis Enrique en conférence de presse à la veille du déplacement à Lille où le Ballon d'Or parisien est laissé au repos. "Il a été, il est et il sera un joueur essentiel pour nous."
PSG: "Je suis un grand admirateur de Dembélé" (Luis Enrique)
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