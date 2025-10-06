Gisèle Pelicot, accompagnée de ses deux avocats et de son fils Florian, prend place dans la salle d'audience du tribunal de Nîmes à l'ouverture du procès en appel des viols de Mazan où Husamettin Dogan, seul des 51 accusés qui a souhaité être rejugé, comparaît pour l'avoir agressée sexuellement avec la complicité de son ex-mari.
Procès en appel de Mazan: Gisèle Pelicot face à un dernier accusé en salle d'audience
