Procès en appel de Mazan: Gisèle Pelicot face à un dernier accusé en salle d'audience

information fournie par AFP Video 06/10/2025 à 15:57

Gisèle Pelicot, accompagnée de ses deux avocats et de son fils Florian, prend place dans la salle d'audience du tribunal de Nîmes à l'ouverture du procès en appel des viols de Mazan où Husamettin Dogan, seul des 51 accusés qui a souhaité être rejugé, comparaît pour l'avoir agressée sexuellement avec la complicité de son ex-mari.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

