A Rabat, la police a interpellé lundi de jeunes manifestants d'un collectif baptisé "GenZ 212", lors du troisième jour consécutif de mobilisation. Ils dénoncent une politique qui priorise les grands projets sportifs au détriment des services publics.
Maroc: troisième jour de manifestation à l'appel du collectif "GenZ 212"
