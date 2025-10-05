La police en Géorgie a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau samedi contre des manifestants pro-européens rassemblés dans le centre de Tbilissi le jour des élections locales dans ce pays du Caucase en pleine crise politique.
Elections en Géorgie: la police repousse avec du gaz lacrymogène des manifestants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro