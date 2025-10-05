Amsterdam: une marée humaine vêtue de rouge en soutien aux Palestiniens

Manifestation pour réclamer la fin de la guerre à Gaza à Amsterdam, le 5 octobre 2025 aux Pays-Bas ( ANP / Koen van Weel )

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées dimanche à Amsterdam pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, habillées de rouge et scandant dans les rues "Libérez la Palestine" et "Stop au génocide".

Selon les organisateurs de la manifestation dite de la "ligne rouge" (Rode lijn), près de 250.000 personnes ont défilé dans la capitale néerlandaise, réclamant des actions du gouvernement néerlandais à l'encontre d'Israël.

"J'attends qu'il impose des sanctions à Israël, qu'il cesse tout commerce, qu'il reconnaisse l'État palestinien", a déclaré Sebastiaan Poos, 68 ans, venu exprès depuis Eindhoven, ville du sud des Pays-Bas.

"J'ai profondément honte de ce que fait le gouvernement, de la position qu'il adopte", a déploré l'artiste vêtu d'un bérêt rouge auprès de l'AFP.

A la mi-août, le parlement néerlandais n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions à imposer à Israël dans le cadre de la guerre à Gaza, causant alors la démission du chef de la diplomatie, Caspar Veldkamp.

Contrairement à d'autres pays européens tels que la France et la Belgique, les Pays-Bas n'ont pas reconnu la Palestine en tant qu'Etat.

Pour Suzanne, éditrice de 33 ans, la question de Gaza est très présente dans son esprit, notamment à l'approche des élections le 29 octobre prochain.

"Il y a beaucoup de problèmes importants aux Pays-Bas, mais c'est un sujet qui me préoccupe tout particulièrement", explique l'Amstellodamoise qui a préféré ne pas communiquer son nom de famille.

"J'espère que nous pourrons faire passer le message que nous voulons des actes et pas seulement des paroles", a-t-elle ajouté.

Brandissant des affiches appelant à sanctionner Israël ou à utiliser son vote, les manifestants ont marché plusieurs heures en dépit des averses intermitentes.

De similaires mobilisations avaient eu lieu en mai et juin à La Haye, rassemblant respectivement entre 100.000 et 150.000 personnes, selon les organisateurs.

Samedi, des centaines de milliers de personnes ont également défilé en soutien au peuple palestinien à Rome, Barcelone et Madrid, mobilisation qui fait notamment suite à l'interception par Israël de la flottille internationale d'aide pour la bande de Gaza.