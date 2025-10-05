Le comité électoral local de Damas prépare les urnes pour désigner le nouveau Parlement de transition. La Syrie se dote de son premier Parlement de l'ère post-Assad dans un processus critiqué pour son manque de démocratie, le tiers des membres étant nommés par le président intérimaire Ahmad al-Chareh, qui a renversé à la tête d'une coalition islamiste en décembre 2024 Bachar al-Assad, mettant fin à plus de treize ans de guerre civile. IMAGES
Syrie: le comité de Damas se prépare à désigner le premier Parlement post-Assad
