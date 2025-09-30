De nombreuses célébrités, dont Jane Fonda, Andie MacDowell, Kendall Jenner et Eva Longoria, ont participé lundi au défilé L’Oréal "Liberté, Égalité, Sororité" sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Fashion Week : Jane Fonda, Eva Longoria et Kendall Jenner défilent pour l'Oréal
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro