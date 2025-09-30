Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste de BDO France, était l'invitée de l'émission Ecorama du 30 septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la révision à la hausse de la croissance française, la faiblesse persistante de la demande intérieure, le recul de l’investissement des entreprises, l’incertitude politique et budgétaire, le niveau record du taux d’épargne, les pistes de justice fiscale évoquées par le Premier ministre, et les doutes sur le retour sous les 3 % de déficit public d’ici 2029.
Anne-Sophie Alsif : "Aujourd'hui, c'est la crise politique qui crée les difficultés économiques en France !"
