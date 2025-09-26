 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Bénéteau , Merck, Spie , Vinci . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
21,380 EUR Euronext Paris +0,19%
BENETEAU
7,990 EUR Euronext Paris -7,90%
MERCK
77,600 USD NYSE -2,57%
SPIE
46,760 EUR Euronext Paris -1,39%
VINCI
115,250 EUR Euronext Paris -0,26%

