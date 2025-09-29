 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le lundi c'est private equity : pourquoi parle-t-on d'actifs illiquides

information fournie par Boursorama 29/09/2025 à 18:44

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. Pour ce 4e numéro, on vous explique pourquoi on parle d'actifs illiquides en private equity.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

