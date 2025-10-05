 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La mode française est-elle condamnée ?

information fournie par France 24 05/10/2025 à 23:39

L'arrivée de Shein au sein du BHV et des Galeries Lafayette signe-t-elle la mort des marques de textile française? On en parle avec Bruno Nahan, Président de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire.

Vidéos les + vues

1

Viols de Mazan: ouverture lundi du procès en appel

information fournie par AFP Video 03 oct.
2

A Londres, la police arrête des manifestants soutenant le groupe Palestine Action

information fournie par AFP Video 04 oct.
3

Japon: Sanae Takaichi, nationaliste radicale et probable première femme Premier ministre

information fournie par AFP Video 04 oct.
4

Royaume-Uni : rassemblements propalestiniens, malgré les appels à ne pas manifester après l'attaque contre une synagogue

information fournie par AFP 05 oct.
3
5

De la fumée s'élève au-dessus du nord de la bande de Gaza

information fournie par AFP Video 05 oct.
6

Le PSG se déplace à Lille pour le choc de Ligue 1, l'OM confirme à Metz

information fournie par France 24 05 oct.
7

Japon: Sanae Takaichi, une Première ministre pas féministe

information fournie par AFP 05 oct.
8

Syrie: le comité de Damas se prépare à désigner le premier Parlement post-Assad

information fournie par AFP Video 05 oct.
1

Moldavie: la présidente Maia Sandu vote aux élections législatives

information fournie par AFP Video 28 sept.
2

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
3

Lecornu annonce une "amélioration de la retraite des femmes", pas suffisant pour les syndicats

information fournie par AFP 01 oct.
14
4

Nouvelle journée de mobilisation: à quoi faut-il s'attendre le 2 octobre?

information fournie par AFP Video 01 oct.
5

A l'ouverture de la session, le RN de retour dans les instances de l'Assemblée

information fournie par AFP 01 oct.
2
6

Sophie de Menthon : "Le fisc vole l'argent des Français pour dépenser beaucoup trop et mal !"

information fournie par Ecorama 01 oct.
13
7

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
8

Pourquoi la BCE recommande de garder du cash chez soi ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
2
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
6

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
7

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
8

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank