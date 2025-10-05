Des images prises depuis le sud d'Israël montrent de la fumée s'élever au-dessus du nord de Gaza. Malgré les appels du président américain Donald Trump à arrêter "immédiatement" les bombardements, l'armée israélienne poursuit ses frappes, faisant selon la Défense civile au moins 57 morts. IMAGES
De la fumée s'élève au-dessus du nord de la bande de Gaza
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro