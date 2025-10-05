 Aller au contenu principal
De la fumée s'élève au-dessus du nord de la bande de Gaza

information fournie par AFP Video 05/10/2025 à 10:38

Des images prises depuis le sud d'Israël montrent de la fumée s'élever au-dessus du nord de Gaza. Malgré les appels du président américain Donald Trump à arrêter "immédiatement" les bombardements, l'armée israélienne poursuit ses frappes, faisant selon la Défense civile au moins 57 morts. IMAGES

Proche orient
