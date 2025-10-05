Depuis 2024, la Basilique Saint-Bonaventure de Lyon (Rhône) organise pour la Saint-François d'Assise, saint patron de l'écologie, une bénédiction des animaux de compagnie des fidèles.
Des animaux de compagnie bénis dans une église lyonnaise
